◆米大リーグブルワーズ―ホワイトソックス（２６日・米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルワーズのＪ・ミジオロウスキー投手（２３）が、本拠のホワイトソックスとの開幕戦に先発。５回を２安打１１奪三振１失点で開幕投手としての大役を果たした。メジャー２年目のミジオロウスキーは、初回いきなり先頭のマイドロスにフルカウントから９９・５マイル（約１６０キロ）の直球を左中間ス