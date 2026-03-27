開幕前日、佐藤輝と同組でフリー打撃を行った阪神・森下も、圧巻の内容で最終調整を終えた。広角へ弾丸ライナーの打球を打ち分け、計36スイングで左翼の看板直撃弾を含む計13本の柵越えを披露。練習後には、その表情に手応えをにじませた。「コンディションも悪くない。あとは気持ちが勝手に入ると思うので、なるべく自分からは入れすぎないように。普段通りできるように準備します」今季も“Gキラー”として期待がかかる。