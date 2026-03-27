阪神・中野は、7年ぶりに張り替えられた東京ドームの人工芝を入念にチェックした。新しい分、打球の勢いを吸収しやすく、シートノックでは内野陣が弱い打球を繰り返し受けて調整。不動の二塁手は「けっこう（ボールが）来ない感覚はあった。弱い打球を余計に気をつけないと、内野安打になるケースがあると思う。試合前に確認できてよかった」と説明した。