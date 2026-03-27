前年王者は手の内を隠す必要などなかった。開幕を翌日に控えた公式会見。開幕カードのキーマンを問われ、口を濁した巨人・阿部監督とは対照的に、阪神・藤川監督は迷わずに中軸の並びを明かした。「タイガースとしては、森下、佐藤、大山、中川。この3、4、5、6で勝負をかけたいな、と。挑戦者として竹丸投手に向かっていきます」不動のクリーンアップトリオに続いて名前が挙がったのは、売り出し中の高卒5年目だった。昨季