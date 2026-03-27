27日未明、東京・目黒区自由が丘で住宅5棟が燃える火事があり、2人が救助されましたが、死亡が確認されました。警視庁などによりますと、27日午前0時半ごろ、目黒区自由が丘で「一戸建ての一階が火事」「中に逃げ遅れている人がいる」 と119番通報がありました。火元は2階建ての一軒家で、消防車37台が消火活動にあたり、火はおよそ2時間半後に消し止められました。この火事で、一軒家と共同住宅あわせて5棟が燃えました。火元の家