球団史上初の快挙に挑む。巨人との開幕戦を翌日に控えた阪神・村上は、入念に東京ドームのマウンドを確認するなどして最終調整した。「開幕投手に選んでもらえたので、いい姿で恩返ししたいなと思います。チームスポーツなので、とりあえずは本当にチームが勝てるように。先発として役目を果たしたいなとは思ってます」1年に1度、プロ野球界全体で12人しか務めることができない開幕投手を2年連続で務める。昨年の広島戦（マ