阪神の坂本誠志郎捕手（３２）が２６日、主将として臨む２７日の開幕戦に向けて、「やることは変わらない」と平常心を強調した。キャプテンでの開幕は２２年以来、２度目。当時はスタートから９連敗と苦しみ、１勝を挙げることの難しさも知っている。「やっぱりいいスタートを切れるに越したことはない。みんなそういう思いでいると思う。ファンの人も待ち望んでいると思うし、いい試合をして、しっかり勝ちたい」巨人は岡本