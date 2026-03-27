不動のリードオフマンが、今季も猛虎に勢いを付ける。近本が21年から6年連続となる「1番・中堅」で先発予定。シートノックやフリー打撃で軽快に動き「（重圧は）あまり何も感じていない。昨年は不安もあったが、今年は別に不安もない」とうなずいた。広島と対戦した昨季の開幕戦では3安打をマークし、快勝に貢献。藤川監督もキーポイントに掲げる3番・森下からの中軸4人へ好機を築く。