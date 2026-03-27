シーズン開幕を目前に控え、藤川監督がローテを再編した。当初の予定から伊原と伊藤将の登板日を入れ替え、２９日の巨人戦（東京ド）に伊藤将を指名。伊原を４月２日のＤｅＮＡ戦（京セラ）に起用する。相性を重視した再編になった。伊藤将は２２年には２試合連続完封勝利を収めるなど３戦３勝、防御率０．３８でＧキラーを襲名。通算でも１６試合に登板し７勝４敗、防御率２．５２と安定した数字を残す。この日、マウンドの硬