おうち時間もお出かけも、もっと心地よく過ごしたい方に注目♡ニトリ デコホームから、とろけるような肌触りが魅力のモダール素材シリーズが登場しました。インナーからルームウェアまで揃うラインナップは、快適さときれい見えを両立。春夏シーズンにぴったりな軽やかな着心地で、毎日をもっとリラックスして過ごせるアイテムです♪ モダール素材の心地よさに注目 今回のシリ