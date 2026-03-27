さあ球春到来――。プロ野球開幕に合わせ、イラストレーター・成瀬國晴さんが熱き思いを描いてくれました。スポーツ界はミラノ・コルティナ五輪の熱闘から始まった2026年。個人ペアで5位と出遅れたものの、フリーで世界最高得点をマークして逆転の金メダルを獲得した“りくりゅう”に、成瀬さんは今季のタイガースの姿を重ねています。藤川監督に支えられたナインがグラウンド狭しと暴れ回る。そんなシーズンがいよいよ、始ま