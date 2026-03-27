【競馬人生劇場・平松さとし】今週末、ドバイワールドカップデー（メイダン）が開催される。メインのドバイワールドC（G1）にはフォーエバーヤングが出走予定だが、同じ矢作芳人調教師の管理馬で、4年前のドバイで喝采を浴びたのがパンサラッサだ。22年のドバイターフ（G1）に挑戦した同馬は、日本では吉田豊騎手とのコンビで大逃げを打ち、競馬場を沸かせてきた。そして、メイダン競馬場でも果敢にハナを切った。しかし、日本