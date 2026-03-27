タレントの岡田結実（２５）が２６日、都内でのエニタイムフィットネス「新生活粋トレチャレンジ決意表明イベント」に登壇。今年２月４日に第一子誕生を発表してから初イベントとなり「右も左も分からないですし、苦戦していて、でも楽しくてという日常」と現状を語った。産後で「本当に運動をしないといけないと思っていた」という中で、イスに座ったままできるトレーニングを教わり「家でのトレーニング方法が分からなか