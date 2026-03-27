阪神・伊藤将は開幕3戦目の29日巨人戦（東京ドーム）での先発が濃厚となった。26日は敵地でキャッチボールなどに取り組んで調整。開幕先発ローテーション入りをつかみ取った左腕は「やっとスタートラインに立てた。ここから1年を通してしっかり投げられるように」と言葉に力を込めた。直近では22日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦（タマスタ筑後）に登板し、5回2安打1失点と好投。「いい感じで投げられたので、それを継続