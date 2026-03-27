2026年GWの高速道路渋滞予測！ 10km以上の渋滞は昨年の2割増となる見込みNEXCO各社とJB本四高速、日本道路交通情報センターは、2026年のゴールデンウィーク期間における高速道路の渋滞予測を発表しました。対象期間の10km以上の渋滞回数は上下線合計で375回となり、昨年から2割の増加が見込まれています。【画像】これが渋滞するトコロ！ 画像で見る！（8枚）下り線は5月2日と3日、上り線は5月4日と5日に混雑のピークを迎え