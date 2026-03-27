新潟市秋葉区で接骨院を運営していたあすなろメディカルが、新潟地方裁判所から破産開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、あすなろメディカルは2015年3月に設立され、新潟市内で接骨院「あすなろ接骨院」数店舗を運営してきました。一般個人のほか、交通事故の治療や後遺症の治療、スポーツ選手のけがや打撲傷の治療などを手掛けていました。新型コロナウイルス