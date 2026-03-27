不具合への対応のため延期されている柏崎刈羽原発6号機の営業運転再開。発電と送電は再開したものの、稲垣武之所長は「慎重にならざるを得ない」と話し、その時期は明言しませんでした。 漏電に関する警報が鳴ったことを受け、発電と送電を停止した柏崎刈羽原発6号機。原因は金属疲労による部品の損傷であったことが判明し、対策を講じた上で3月22日に発電と送電を再開していました。ただ、延期されている営業運転の再開時期につ