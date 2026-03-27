来年4月の経営統合に向けて協議していた第四北越銀行を傘下に置く第四北越フィナンシャルグループと群馬県の地方銀行群馬銀行。両社は合同で会見を開き、経営統合の最終合意に至ったと発表しました。 【群馬銀行深井彰彦 頭取】「群馬銀行と第四北越フィナンシャルグループは、経営統合を行うことについて最終合意に至りました」【第四北越フィナンシャルグループ殖栗道郎 社長】「理念と施策を一体として