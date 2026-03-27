小学生向けの仕事体験イベント「キッズチャレンジ」が26日、美浦トレセンで行われた。抽選で選ばれた小学生男女20人が参加。馬の生態などについての講義を受けた後、隣接する乗馬苑で厩舎作業を体験したほか、トレセン内の矢嶋厩舎などを見学した。4月から小学6年生になる高橋明久君は東京都から参加。「競走馬の装蹄作業などを見てみたかった。1年生の時から乗馬をしていて、いつもはポニーやそれより少し大きい馬に乗ってい