気合の丸刈りは指揮官の期待に応える意思表示だ。阪神の中川勇斗捕手（２２）が２６日、東京ドームで行われた開幕前練習に参加した。初の開幕１軍にして、藤川監督から「６番・左翼」でのスタメンに抜てき。髪形も打撃練習も気合全開で“快幕”に備えた。中川がまたしても丸刈りで現れた。春季キャンプに向けて刈って以来、今年２度目の“戦闘髪”。「気合入ってます」という本人の言葉以上に髪形がそれを表していた。気合が