27日午前4時56分ごろ、青森県、岩手県、宮城県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、青森県の八戸市と五戸町、岩手県の宮古市と盛岡市、それに八幡平市、宮城県の登米市です。【各地の震度詳細】■震度1