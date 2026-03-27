神奈川県庁神奈川県は４月１日、総勢３８６８人に人事異動を発令する。来年３月に横浜市で開幕する国際園芸博覧会（園芸博）に向けた取り組みをはじめ、宇宙関連産業の振興、持続的な地域医療体制の整備などに重点配置した。今年４月に設立する地方独立行政法人「県立福祉機構」については当事者目線による地域生活支援を推進するためのポストを設けた。異動規模は２０２５年度並みで、課長級以上の内訳は理事級３人、局長・参