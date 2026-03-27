巨人の開幕投手を務めるドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２６日、１年目のシーズンに挑む現在の心境をスポーツ報知に激白した。【竹丸に聞く】―現在の心境は。「普段と変わらずという感じです」―緊張は。「まだしていないです。当日？うーん、さすがにするんじゃないですかね」―これまでで一番緊張したことは。「去年のファンフェスで新入団選手紹介があったんですけど、そのときしゃべるの