虎のエースよ、頼んだで！！２年連続の開幕投手を務める阪神・村上頌樹投手（２７）が２６日、本番の舞台となる東京ドームで前日の最終調整。昨季あと１死で逃した完封開幕星へ、意欲を示した。「そこまで緊張もないですし、いつも通りマウンドに上がってやれれば良いかなと思ってます」積み重ねてきた努力と経験が、大役を目前にした右腕の心を落ち着かせた。一番乗りでグラウンド入りすると、マウンドをチェック。投内連係