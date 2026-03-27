プロ野球は２７日にセ、パ両リーグ計６試合が行われ、阪神は東京ドームで巨人との開幕戦を迎える。佐藤輝明内野手（２７）はフリー打撃で右中間の照明を越える、推定１５０メートルの衝撃弾を披露した。ＷＢＣへの出場もあり、すでに仕上がっている状態。藤川球児監督（４５）からは２年連続でキーマンの一人に指名された。連覇を目指すシーズンも、虎の４番が開幕戦に一発を放ち、スタンドを沸かせる。衝撃の弾道に、東京ドー