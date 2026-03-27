3月29日（日）放送の「新婚さんいらっしゃい！」は前週に続き、茨城県東海村で出張収録！昨年、発足70周年を迎え、「街の住みここちランキング2025」の北関東版で第2位にも選ばれている東海村。その魅力の一つとして「干し芋がおいしい」というご意見があったように、全国シェア9割を誇る県産の多くが東海村周辺で生産されているんだとか。収録を前に、MC2人は製造工場を見学！ スライスの工程に挑戦し、生産量が少なく県外ではな