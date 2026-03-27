ブルージェイズの主砲ウラジーミル・ゲレロ内野手（27）が開幕戦前日の26日（日本時間27日）に会見を行い、今季からチームに加わった岡本和真内野手（29）について語った。「彼は多くのことを助けてくれている。素晴らしい選手であり、人間だ。攻撃、守備の両面でもね」とゲレロ。ふだんの様子については「とても物静かな男だね。クラブハウスでも仕事面でもね」と印象を語り「チームを勝利に導くための準備ができている。フィ