阪神の藤川球児監督（４５）が２６日、東京ドームで巨人の阿部慎之助監督（４７）とともに、「ＪＥＲＡセ・リーグ公式戦２０２６開幕前日記者会見」に出席した。伝統の一戦を前に「宿敵」「挑戦」と、ライバル心をムキ出しにする指揮官は３連戦のキーマンに森下、佐藤輝、大山、中川を指名。「３、４、５、６番で勝負をかけたい」とし、チームの命運を主軸に託す覚悟を語った。２リーグ制導入後、球団史上初の連覇へ視界は良好だ