お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、25日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。電話に出るのが怖いと語った。ケンコバは「電話鳴らすのやめてほしいよな。ぶっちゃけ、なんか、電話鳴ったらさ、俺が遅刻しているか、誰かに不幸があったとしか考えられへん…何か良からぬことを」と言うと、お笑いコンビ「アンガールズ」の山根良顕も「俺もドキっとするもん」と賛