◇第75期王将戦第7局第2日（2026年3月26日関西将棋会館）藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎えた第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第7局は26日、大阪府高槻市の関西将棋会館で第2日が指し継がれ、先手・藤井が89手で勝利した。対戦成績を4勝3敗として5連覇。7番勝負での1勝3敗のカド番からの3連勝は33年ぶり。【これが勝負めし】王将戦5連覇を果た