「ファーム・西地区、オリックス１−４阪神」（２６日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）ＷＢＣ日本代表左腕から見事なアーチを描いた。百崎がオリックスの先発・曽谷から今季１号ソロ。後続の投手からも快音を響かせ、３安打の固め打ちを見せた。二回、曽谷が投じた１４３キロ直球を迷わず振り抜いた。快音を響かせた打球はぐんぐん伸び、左翼フェンスを越えて着弾。百崎は「しっかりスイングをかけられる準備ができた