◇第98回全国選抜高校野球大会第8日・2回戦山梨学院3―1大垣日大（2026年3月26日甲子園）2回戦4試合が行われ、8強が出そろった。山梨学院は大垣日大（岐阜）に逆転勝ち。今秋ドラフト1位候補の二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき＝3年）主将が1回戦で左手首を骨折。ダブルエースの左腕・檜垣瑠輝斗（3年）もコンディション不良で欠く中、山梨出身で唯一ベンチ入りの副将・石井陽昇（あさひ）外野手（3年）が7回に決勝の