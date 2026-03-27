岩田智輝、古橋亨梧、藤本寛也の日本人トリオを擁するチャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムは、日本人選手のことをよく知っている。リーグでの実績がある同胞なら、関心を抱くかもしれない。英メディア『The72』は３月25日、来季に向けたバーミンガムの中盤補強候補を３人選出。リーズに所属する田中碧をピックアップした。今季からチャンピオンシップに昇格したバーミンガムは、39節を消化して11位と中位