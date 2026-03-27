新潟アルビレックスBBは26日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で練習を行った。前節の岡山2連戦の2戦目だった22日に11試合ぶりに先発出場したPFユージーン・フェルプス（36）は、4位以内を死守するための残り8試合へ向けて意気込みを示した。次節は28日からのホームでの岐阜2連戦。岡山戦で右まぶたを裂傷したフェルプスは「切れたけど、縫うまでにはならなかったから大丈夫」とオレンジ色のヘアバンドで保護しながら練習した。