2026年3月26日午後6時すぎ、札幌市中央区宮の森4条12丁目で、犬の散歩をしていた付近に住む女性がクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマは体長はおよそ1・5メートルから2メートルほどで、西の山側から東の林側に道路を横断して去っていったということです。周辺はは大倉山ジャンプ競技場の北側にある住宅街のそばで、最も近い住宅とは5メートルほどの距離で警察は付近のパトロールを行うなど、警