アルビレックス新潟のMF笠井佳祐（23）が、2試合連続ゴールに執念を燃やしている。開幕から第6節まではボランチを主戦場にしていたが、ポジションを一列前に上げた前節の富山戦は2―3で敗れたものの今季初得点をマーク。29日の敵地でのFC大阪戦では、さらに攻撃を活性化させてチームに勢いを与える。待望の1点目を決め、その目はさらにギラついている。攻撃的なポジションを与えられ、結果を残した笠井は「ゴール前に入ってい