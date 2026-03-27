北海道・中標津警察署は2026年3月26日、死体遺棄の疑いで、中標津町西10条北7丁目の無職、佐久間光幸容疑者（65）を現行犯逮捕しました。佐久間容疑者は、自宅内に身元不明の遺体を放置し遺棄した疑いです。警察によりますと、佐久間容疑者は90代の母親と同居していて、自治体職員が母親を訪問した際に佐久間容疑者が面会させることを拒否したため警察に相談し、事件が発覚しました。佐久間容疑者は「死体遺棄はしていない」と容疑