◇第98回全国選抜高校野球大会第8日・2回戦専大松戸8―3九州国際大付（2026年3月26日甲子園）ついに出た。DH制導入の今大会の24試合目。5―3の8回1死二、三塁から専大松戸の「9番・DH」吉田颯人（2年）の一撃がカクテル光線の中で左翼席へ飛び込んだ。「打った瞬間、暗くて打球がよく見えなくて。スタンドに入ってうれしい」。DHの選手による甲子園史上初本塁打。背番号20の選手のアーチも、春夏通じて甲子園初だ。しか