◇第98回全国選抜高校野球大会第8日2回戦英明6―3東北（2026年3月26日甲子園）英明（香川）は聖地のマウンドでは珍しい背番号4の右腕・松本倫史朗（3年）が9安打を許しながら3失点で完投した。「先発と言われて、やってやるぞっていう気持ちだった」とチームを春夏通じて初の1大会2勝および8強に導いた。昨秋に香川純平監督から投手に加え、二塁手の練習も指示された。主将で内野手の池田隼人（3年）に動き方を教わり