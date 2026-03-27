◇第98回全国選抜高校野球大会第8日・2回戦山梨学院3―1大垣日大（2026年3月26日甲子園）山梨学院に逆転勝利を呼び込んだのは先発の2年生左腕・渡部瑛太だ。初回に甘く入ったカットボールで先制弾を許したが、すぐさま修正。以降は6回まで無安打など8回1/3を3安打1失点の好投だった。大黒柱の菰田が欠場する中で「自分がやってやるんだという気持ち。（初回に打たれて）もう一段（ギアを）上げて投げた」。先発で6回0/