米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）のエマ・タッカー編集局長が読売新聞のインタビューに応じた。ＡＩ（人工知能）が生成する質の低い情報が増えており、「記者の役割が、より一層重要となる。信頼されるメディアにとってはチャンスで、黄金時代がもたらされる」と強調した。インタビューは２５日に読売新聞東京本社で行われた。タッカー氏は、ネット空間には質の低い生成コンテンツが多く含まれていると指摘し、