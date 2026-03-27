生成ＡＩ（人工知能）の普及で、データセンター（ＤＣ）がデジタル社会を支える重要インフラとなっている。特定地域に集中しないよう、全国への分散を進めたい。ＤＣは大量のサーバーを収容し、インターネットを通じてデータの保管や処理を担う施設だ。関連産業を含めて経済活動の活性化につながるため、アマゾンやグーグル、マイクロソフトなど巨大ＩＴ企業の存在感が大きい米国がＤＣ事業を牽（けん）引（いん）している。