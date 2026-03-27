球場に響く歓声と打球音に心躍る季節が到来した。プロ野球のセ・パ両リーグが、きょう開幕する。パワーとスピード感のあふれる、熱いプレーを見せてほしい。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の熱気が冷めない中での開幕だ。日本代表「侍ジャパン」は惜しくも準々決勝で敗れたが、ペナントレースでもハイレベルな野球を期待したい。読売新聞社が昨年行った世論調査では、好きなスポーツの１位は５年連続で「プロ