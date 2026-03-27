英国遠征中のサッカー日本代表は25日、親善試合スコットランド戦（28日）に向けてダンバートン市内で練習を行った。左手骨折を乗り越えて約5カ月ぶりに代表復帰したGK鈴木彩艶（23＝パルマ）は手術3日後からトレーニングを再開した充実のリハビリ期間に言及。まだ患部には痛みが残るが、英国での2試合で進化した姿を見せることを誓った。雨でぬかるんだピッチ。GKからつなぐビルドアップ練習で、鈴木彩が正確で鋭いキックで前