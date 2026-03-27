◇第98回全国選抜高校野球大会第8日2回戦大阪桐蔭6―5三重（2026年3月26日甲子園）大阪桐蔭に「タイブレークのスペシャリスト」がいた。延長10回の攻撃は1得点のみで終了。この展開に、8回途中から救援していた背番号14の小川蒼介（3年）は「タイブレークに入れば、こっちのもの。1点で十分でした」と自信を持ってマウンドへ向かった。無死一、二塁の先頭打者は「バントをさせて三塁で刺す」。直球を選択して強めのゴ