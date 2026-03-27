第９８回選抜高校野球は２６日、２回戦４試合が行われ、８強が出そろった。山梨学院（山梨）は大垣日大（岐阜）に逆転勝ちし、大阪桐蔭（大阪）は延長十回タイブレイクの末に三重（三重）に競り勝った。英明（香川）は東北（宮城）を破り、春夏通じて初の準々決勝進出。専大松戸（千葉）は昨秋の明治神宮大会優勝の九州国際大付（福岡）に打ち勝った。専大松戸８―３九州国際大付専大松戸は五回、瀬谷の２打席連続適時打で勝ち