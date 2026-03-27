◇第98回全国選抜高校野球大会第8日2回戦三重5―6大阪桐蔭（2026年3月26日甲子園）【みんなイイじゃん】テレビをつけると、三重が大阪桐蔭と戦っていた。それは8年前、18年の選抜準決勝。当時小4でバレーボールに励んでいた少年は、延長12回までもつれた激闘に熱中した。「格好いい！」。この試合を見て、野球への転向を決めた。それが三重の背番号17・中西優斗（3年）。その一戦以来となる大阪桐蔭との再戦に8回の代走