◇第98回全国選抜高校野球大会第8日・2回戦東北3―6英明（2026年3月26日甲子園）東北はダルビッシュ有（パドレス）を擁した04年以来の春8強入りを逃した。それでも2―6の8回1死で松本叶大（3年）が意地の左越えソロ。試合後に大粒の涙を流した主将は「天国にいる（昨年11月に死去した前監督の佐藤）洋さんにホームランを届けられて良かった」と声を震わせた。そして「この感覚を忘れずに、また甲子園でホームランを打