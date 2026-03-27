米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）のエマ・タッカー編集局長は読売新聞のインタビューで、ＡＩ（人工知能）の普及に加え、地政学リスクにより経済と政治が密接に結びつく時代背景が、メディアの重要性を高めているとの認識を示した。主なやりとりは以下の通り。（聞き手・ＹＤプロ編集部長越前谷知子）――ＡＩが普及する時代におけるメディアの役割は。「ＡＩには多くの『ＡＩスロップ（質の低いＡＩ生成コ