◇第98回全国選抜高校野球大会第8日2回戦九州国際大付3―8専大松戸（2026年3月26日甲子園）昨秋の神宮王者、九州国際大付（福岡）が敗れ、九州勢は2年ぶりに8強に入れず全て敗退した。1回戦で142球を投げた来秋ドラフト候補の左腕・岩見輝晟（らいせ＝2年）は、4回から2番手で登板し5イニングを5安打5失点。5四死球の乱調に「ふがいないピッチングでとても悔しい」と目を真っ赤にしてうなだれた。打線は7回まで毎回走